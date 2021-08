Anton uit Hank trainde Shanne Braspennincx zeven jaar: ‘Bij ons heeft ze het plezier in wielrennen ontdekt’

SERIE: IK EN MIJN VOERTUIG Gilbert de Heus heeft zo veel liefde voor Volkswa­gens dat het busje zelfs mee op huwelijks­reis ging

3 augustus NIEUWENDIJK - Iets anders dan een Volkswagen? Gilbert de Heus (43) uit Nieuwendijk kan zich dat bijna niet voorstellen. De voorliefde voor het merk werd hem door zijn vader Kees aangeleerd. Toen De Heus via vrienden met oude kevers in contact kwam met de eigenaar van het Volkswagenmuseum De Wolfsburcht was het hek van de dam. Zijn pronkstuk? Een brandweerwagenbusje dat hij opknapte en waarmee hij op huwelijksreis ging.