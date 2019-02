Anton Verhoeven: de Beul uit Dussen die uitgroeide tot Elfstedenheld

Anton Verhoeven (1920-1978) uit Dussen reed vier keer de Elfstedentocht, streed mee om de overwinning en kwam in 1956 zelfs als eerste over de streep. Toch kreeg hij nooit de lauwerkrans omgehangen en ontbreekt zijn naam op de officiële lijst van Elfstedenwinnaars.

Het is de winter van 1946-1947. Verhoeven is in Friesland om deel te nemen aan de Elfmerentocht. Enkele dagen eerder heeft het schaatspeloton, dat voornamelijk bestaat uit Friezen en Hollanders, al kennisgemaakt met de krachten van de 25-jarige boerenzoon uit Brabant wanneer hij in de Groninger Noorder Rondrit als derde eindigt.

Koeien melken

Verhoeven rijdt tactisch, spaart in de laatste kilometers zijn krachten en heeft nog genoeg over voor de eindsprint. 'Een Brabander wint de Elfmerenwedstrijd', kopt de Leeuwarder Koerier. Zijn geheim: koeien melken zonder krukje. Dat is een goede oefening voor sterke rug- en beenspieren.

Enkele maanden later, op 8 februari 1947, staat Verhoeven voor het eerst aan de start van de Elfstedentocht. Maar hij komt al in Sneek ten val en moet de tocht vervolgen op geleende schaatsen. Hij verliest bijna een half uur en finisht als achtste. Na afloop blijkt dat sommige deelnemers stukken met de auto of de fiets hebben afgelegd. Anderen hebben zich uit de wind laten zetten door voorrijders. Zes schaatsers uit de top tien worden gediskwalificeerd. Verhoeven schuift op naar de tweede plaats.

Langebaanwedstrijden

Drie keer per week fietst hij van Dussen naar Amsterdam, waar hij op de Jaap Edenbaan traint. Ook gaat hij elke winter op trainingskamp in Noorwegen. Ondertussen meet hij zijn krachten met de andere schaatsers tijdens langebaanwedstrijden. Tijdens de vorstperiodes verlaat hij zijn ouderlijk huis en logeert hij in Friesland.

Quote Op de wedstrijd­dag hadden ze de eindstreep verlegd. Van den Berg en de andere Friezen wisten dat, maar mijn vader niet Mario Verhoeven

Pas in 1954 krijgt Verhoeven weer een kans op eeuwige roem. Hij start als een van de favorieten in de tiende Elfstedentocht. Hij maakt deel uit van de uiteindelijke kopgroep van vijf. Bij het zien van het bord 'eindstreep' sprint hij langs koploper Jeen van den Berg, passeert als eerste het bord en komt omhoog. De rest rijdt door. Zij hebben wel gezien dat eronder 'over 500 meter' stond geschreven.

Eindstreep verlegd

Verhoeven wil weer verder, maar de toeschouwers houden hem tegen. De Brabander mag niet winnen, hij wordt vijfde. ,,Een dag eerder had hij het parcours nog verkend'', vertelt zijn zoon Mario (54). ,,Toen was dáár de finish. Op de wedstrijddag hadden ze de eindstreep verlegd. Van den Berg en de andere Friezen wisten dat, maar mijn vader niet.''

De Beul uit Dussen hoeft echter niet nog eens zeven jaar op revanche te wachten. In 1956 is het weer zo ver. Het is wederom een Elfstedentocht vol incidenten en bij Vrouwbuurtstermolen besluiten de vijf overgebleven koplopers, onder wie Verhoeven, dat zij niet meer gaan strijden om de overwinning, maar arm in arm over de finish zullen gaan. Dat wordt hen door de organisatie niet in dank afgenomen. De vijf krijgen geen gouden medaille en ook de lauwerkrans wordt niet uitgereikt.

Sneeuwblind

In 1963 rijdt Verhoeven zijn vierde Elfstedentocht. Inmiddels is hij 42 jaar, maar hij beschouwt zichzelf nog steeds als een van de kanshebbers. Al snel verliest hij bij een valpartij zijn bril en handschoenen en in de laatste 15 kilometer raakt hij sneeuwblind. Hij komt als 21ste over de meet, met een bevroren voet. Na afloop zit hij in een hotel urenlang bewegingsloos op een stoel onder een warme douche. ,,Hij is toen te diep gegaan'', vertelt Mario. ,,Zijn lichaam heeft er een flinke klap door gekregen. In 1964 heeft hij nog een paar wedstrijden gereden, maar het was op.''

De originele stempelkaart van Anton Verhoeven, Elfstedentocht 1954. Hij had deze tocht kunnen winnen, maar vergiste zich in de eindstreep.

Verhoeven leefde voor het schaatsen. Hij zegevierde maar liefst 386 keer op het ijs. Het winnen van de Elfstedentocht beschouwde hij als zijn levensdoel. Toch kon hij niet echt genieten van de Tocht der Tochten. Jaren later vertelt hij aan De Volkskrant: ,,Andere tochten zijn leuker, dan rij je niet zo idioot in het donker. Maar iedereen wil per se die Elfstedentocht winnen. Daar doe je alles voor.''