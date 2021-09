Antoon weigerde te ontsnappen uit compassie; het kostte hem het leven

Eigenlijk was Antoon Brok uit Waalwijk te lief voor deze wereld. Zeker voor de omstandigheden in de oorlogsjaren in Waalwijk. Dat valt te concluderen uit het verbijsterende verhaal dat Ineke van den Houdt (65) over hem schreef. Het is een van de 145 verhalen in het boek Zoveel verhalen, oorlogsslachtoffers in Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik, dat binnenkort uitkomt.