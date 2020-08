Apache maakt voorzorgslanding in een weiland bij Waspik

WASPIK - Een Apache-gevechtshelikopter heeft vrijdagmiddag een voorzorgslanding moeten maken in een weiland aan de Gantelweg in Waspik. Vermoedelijk moest de helikopter landen vanwege een technisch mankement.

De piloot en een bemanningslid zijn veilig uitgestapt in het weiland. Wat de precieze reden is voor de voorzorgslanding is nog niet duidelijk.

De marechaussee is gekomen en houdt omstanders op afstand. Er moet een monteur komen vanuit vliegbasis Gilze-Rijen om onderzoek te doen.

Hoe vaak komt een voorzorgslanding voor?

Er is een groot verschil tussen een noodlanding en een voorzorgslanding. Bij een noodlanding is er direct gevaar voor een toestel, terwijl er bij een voorzorgslanding een gevaarlijke situatie kán ontstaan. Een toestel dat tijdens die laatste situatie landt, wordt vaak naar een vliegveld geleid - als dat mogelijk is. Bij een noodlanding kan dat ook op een andere plaats gebeuren. ,,Het komt niet vaak voor dat een vliegtuig in de lucht moet omkeren uit voorzorg”, zegt woordvoerder van de vliegbasis Gilbert Stout. De vorige keer dat dit gebeurde is twee maanden geleden. Ook moest een groot tanktoestel, een KDC-10, kampte met hydraulische problemen in de lucht en moest snel landen op de vliegbasis in Eindhoven. Niemand raakte daarbij gewond. ,,Maar de keer daarvoor is al behoorlijk lang geleden”, zegt de woordvoerder.

Een Cessna van de Eindhovense Aeroclub Motorvliegtuigen kwam in mei 2018 in de problemen en moest een in de lucht omkeren. Het toestel had problemen met de oliedruk. Een paar maanden later, in oktober, moest een militair Herculus toestel een voorzorgslanding maken, ook op Eindhoven Airport.

Volledig scherm Apache maakt voorzorgslanding in een veld bij Waspik. © Erik Haverhals

