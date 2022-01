Appartementen ontruimd in Waalwijk vanwege brand, man aangehouden voor brandstichting

50PLUS gaat meedoen in Heusden; partij mikt op één à twee zetels

VLIJMEN - 50PLUS doet in maart in Heusden mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker is Petra Kastelijn (55) uit Oudheusden, nummer twee haar partner Gerard van Hooft (59). De volledige lijst en het verkiezingsprogramma van de nieuwkomer worden later vastgesteld.

12 januari