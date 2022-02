Appartementen op plein De Voorste Venne; ‘er liggen kansen’

DRUNEN - Huurappartementen op het Anton Pieckplein in Drunen. Het zou zomaar kunnen, nu Woonveste ideeën heeft hoe woningen op de grote parkeerplaats bij De Voorste Venne een plekje kunnen krijgen. Heusden eist in elk geval wel dat er voldoende parkeerruimte overblijft.

De eerste paal gaat overigens nog lang niet de grond in. Voor het zover is moet nog wel een en ander gebeuren. Want woningcorporatie Woonveste mag dan mogelijkheden zien om op de parkeerplaats appartementen te bouwen, meer dan een ‘globale verkenning’ is het nog niet, laat directeur-bestuurder Eric van den Einden desgevraagd weten. ,,Er is absoluut nog geen plan, maar er liggen kansen denken wij.”

Overigens is woningbouw op die plek nu niet toegestaan, dus moet sowieso het bestemmingsplan gewijzigd worden. De grond is eigendom van de gemeente.

Hoeveel huizen

Heusden heeft Woonveste nu officieel gevraagd een verkenning te gaan starten om op het plein sociale huurwoningen te bouwen. Omwonenden en aanliggende bedrijven zijn daarover per brief geïnformeerd.

Woonveste gaat samen met bouwgroep Hendriks Coppelmans de kar trekken. Van den Einden verwacht pas volgend jaar meer te kunnen vertellen over de uitkomsten. ,,Dan weten we ook pas meer over hoe we eventueel de huizen gaan bouwen en hoeveel we er in gedachten hebben. Maar het is een mooie plek, vlak tegen het centrum aan.”

Quote Parkeren zal het grote thema worden in het plan Eric van den Einden, directeur-bestuurder Woonveste

Het zal in elk geval niet gaan om eengezinswoningen, maar om appartementen. Parkeren is volgens Van den Einden ‘het grote thema’ in het plan. Nu staat de parkeerplaats vrijwel altijd grotendeels leeg. Maar bij uitverkochte theatervoorstellingen in De Voorste Venne moeten de gasten kunnen parkeren. Waar de oplossing ligt kan Van den Einden nog niet zeggen. Een grote parkeerkelder onder de grond ziet hij op voorhand niet zitten. ,,Maar er wordt soms ook op palen gebouwd.”

Uitstraling Voorste Venne

Op welk deel Woonveste de appartementen eventueel wil bouwen, is nog onduidelijk. Maar het zal niet pal voor de deur bij De Voorste Venne zijn. De gemeente stelt sowieso als voorwaarde dat huizen geen afbreuk mogen doen aan de bijzondere uitstraling van het cultureel centrum.

Woonveste wil de komende jaren zo'n 350 goedkope huurwoningen bouwen en zeker in Drunen is de behoefte groot. Woonveste zoekt daarom allerlei locaties en bouwt het liefst op grond die ze van de gemeente koopt, maar die grond is schaars. Er wordt vooral ook gekeken naar inbreidingslocaties, in gebieden dus waar al huizen staan. Een zo'n locatie is het parkeerterrein op het Anton Pieckplein.

Aantrekkelijk

Als Woonveste tot een plan komt, zal dat gaan om meer dan alleen woningbouw. Het hele gebied moet ‘aantrekkelijk’ worden om elkaar te ontmoeten; ook moet wateroverlast en hittestress voorkomen worden, stelt de gemeente.