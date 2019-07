Appartementen op terrein kerk Vlijmen-Vliedberg opgeleverd

Vingers in de oren, kanon Barbara maakt in Loon op Zand veel lawaai

30 juni LOON OP ZAND - Dat de Tachtigjarige Oorlog ook in Loon op Zand niet onopgemerkt is gebleven, hebben toeschouwers zondag in Loon op Zand kunnen ervaren. Om een impressie te geven hoe het er zo’n vierhonderdvijftig jaar geleden aan toeging, is deze laatste middag van het Kasteelfeest de aanval op het Witte Kasteel nagespeeld. Een slag tussen de Staten en de Spanjaarden, die daadwerkelijk plaatsgevonden heeft in de beginjaren van deze oorlog.