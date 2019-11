Appelflappen en uitleg bij eerste bijeenkomst Voedselbos Waspik

Ze moeten nog even geduld hebben, de ruim dertig vrijwilligers die zich zaterdagochtend onder de stralende zon verzamelden bij de toegang tot het toekomstige Voedselbos aan de Vrouwkensvaartsestraat. ,,Het liefst waren we vandaag begonnen met kappen van bomen en het voorbereiden van de grond op de aanplant, maar nog niet alles is rond", vertelde Van Genugten aan zijn toehoorders. ,,Er loopt nog een procedure om te kijken of de gemeente Waalwijk alle gronden van het Voedselbos in bezit kan krijgen. Een Voedselbos wordt door Staatsbosbeheer namelijk niet als type bos erkent waardoor we nog niet aan de slag kunnen in het westelijke deel. Nog even geduld hebben dus."