Appen achter het stuur in Waalwijk: aantal boetes stijgt met 75 procent

In de gemeenten Heusden en Loon op Zand houden weggebruikers zich een stuk beter aan de regels óf er wordt minder gecontroleerd. In Heusden, waar bijna net zoveel mensen wonen als in Waalwijk, werden 174 ‘appboetes’ uitgedeeld. In de gemeente Loon op Zand kregen 154 bestuurders een prent. In Het Land van Heusden en Altena waren dat er 470, een toename van 176,5 procent.