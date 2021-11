Arbeidsmigrant moet zich meer thuis voelen in Waalwijk: schouders onder extra activiteiten

WAALWIJK - Een sterk groeiende groep arbeidsmigranten wil zich permanent of voor een lange tijd in Waalwijk vestigen. Toch laat de integratie vaak nog te wensen over. Om deze groep zich meer thuis te laten voelen, is extra actie nodig. Daarom wil Waalwijk extra activiteiten en initiatieven opzetten.

In de jacht op goed personeel bieden bedrijven de arbeidsmigranten steeds vaker een vast contract aan. Als ze in Waalwijk een toekomst willen opbouwen, is het belangrijk om aansluiting te vinden bij andere inwoners. In de praktijk blijkt dat veel arbeidsmigranten moeilijk hun weg in Waalwijk weten te vinden.

De drempel is soms te hoog om lid te worden van een (sport)vereniging, met maatschappelijke activiteiten mee te doen of vrijwilligerswerk te verrichten. Vooral als een arbeidsmigrant de Nederlandse taal niet beheerst, is het lastig contacten leggen.

Quote Om de integratie te bevorderen willen we kleinscha­li­ge activitei­ten opzetten. We zoeken daarbij de samenwer­king met andere partijen Gemeentewoordvoerder Waalwijk

In Waalwijk zijn al wel wat activiteiten voor arbeidsmigranten, bijvoorbeeld extra taalondersteuning. Maar de gemeente wil veel meer. ,,Om de integratie te bevorderen willen we kleinschalige initiatieven en activiteiten opzetten”, stelt de gemeentewoordvoerster. Waalwijk zoekt daarbij samenwerking met andere organisaties, verenigingen, inwoners en arbeidsmigranten zelf. ,,We willen partijen bij elkaar brengen, ideeën opperen en als het nodig is activiteiten ondersteunen.”

Volgens de gemeentewoordvoerster kun je denken aan kleine sportactiviteiten, taalondersteuning of vrijetijdsbesteding. Hoe het er precies uit komt te zien, wordt nog onderzocht.

Belangrijk voor een goede integratie is dat arbeidsmigranten makkelijk aan betrouwbare informatie over Waalwijk kunnen komen. Waar moeten ze bijvoorbeeld zijn voor hun vragen over zorg en werk? Waar zitten de belangrijke voorzieningen?

Dat die informatievoorziening beter moet, blijkt uit gesprekken met de arbeidsmigranten zelf. Inmiddels zijn al stappen gezet. Zo is er een speciale app, die arbeidsmigranten in verschillende talen van informatie voorziet.

Misstanden

De stroom buitenlandse werknemers houdt voorlopig aan. Integratie vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de actuele ‘beleidsnotitie arbeidsmigratie gemeente Waalwijk 2021.’

Maar meer onderwerpen passeren de revue in dit stuk. Zo blijft het tekort aan geschikte huisvesting, ook voor kort verblijvende arbeidsmigranten, een actueel probleem. Het aantal ‘legale bedden’ is in Waalwijk in drie jaar gegroeid van 850 naar 1480. Maar de vraag blijft groter dan het aanbod. Dat leidt soms tot misstanden, zoals belabberde huisvesting en overvolle kamers. De controles daarop gaan onverminderd door. Datzelfde geldt voor eventuele uitbuiting.

Te afhankelijk

De gemeente ziet in Waalwijk ook nog te vaak arbeidsmigranten, die veel te afhankelijk zijn van hun werkgever. Als ze hun baan verliezen, raken ze te snel ook hun onderdak en zorgverzekering kwijt. De gemeente wil kijken wat ze voor deze groep kan betekenen.