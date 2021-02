‘Arbeidsmigranten moet je niet in buitengebied wegstoppen’

Want met het nieuwe zogenoemde paraplubestemmingsplan heeft Altena het gebruik van gewone huizen in de dorpen als huisvesting voor arbeidsmigranten zo goed als verboden. Alleen als de arbeidsmigranten in een ‘normale’ gezinsvorm in een woning verblijven, is het toegestaan. Zodra arbeidsmigranten alleen of groepsgewijs in kamers of appartementen zitten, is het niet meer toegestaan.

Kerk en orchideeënkweker

Een aantal pandeigenaren, waaronder de Hervormde Gemeente en een orchideeënkweker, vroeg om aanpassing van het bestemmingsplan. Het gaat om zeven panden, zes in Andel en één in Rijswijk. Daar zitten vijftig tot zeventig arbeidsmigranten, die op de agrarische bedrijven in de buurt werken.

De gemeente wil daar op termijn van af. De woningen hoeven niet onmiddellijk ontruimd te worden, maar zodra ze leeg komen, is het afgelopen met de verhuur aan migranten. Althans dat wil de gemeente.

Doorgeschoten

Volgens de pandeigenaren is Altena doorgeschoten in het beleid om de huisvesting van arbeidsmigranten uit de woonwijken te halen en te ‘verbannen’ naar het buitengebied. Want Altena biedt wel ruimte voor afzonderlijke migrantenhuisvesting op, of nabij de agrarische bedrijven waar de meesten van werkzaam zijn.

De woningen in Andel en Rijswijk mogen in principe alleen nog door gewone huishoudens worden bewoond. De tegenstanders vinden het raar dat Altena nu verbiedt, waarvoor zij van de toenmalige gemeente Woudrichem wel toestemming kregen. Verder vinden ze het een vorm van discriminatie. ,,Arbeidsmigranten zijn ook mensen die graag dicht bij allerlei dorpsvoorzieningen zitten, die moet je niet in het buitengebied wegstoppen. Dan maak je dezelfde fout als met de woonwagenkampjes die in het buitengebied werden geplaatst", aldus een raadsman van de tegenstanders.

Wel of geen overlast

Rechter en staatsraad Ben Schueler wilde maandag tijdens de zitting van de Raad van State weten waarom de gemeente geen arbeidsmigranten in de woonkernen wil. ,,We willen overlast voorkomen. Er zijn de afgelopen tijd een paar incidenten geweest, waaronder steekpartijen en drugs- en alcoholmisbruik", aldus de gemeentewoordvoerder.

De raadsman van een pandeigenaar zei dat er ooit één steekincident is geweest. ,,De gemeente heeft met geen enkel onderzoek aangetoond dat er zoveel overlast komt van arbeidsmigranten. Er is niet veel meer overlast van arbeidsmigranten dan van autochtonen.”

De ervaring is dat er juist heel weinig overlast is. Woordvoerder Pascal Tankens van de Hervormde Gemeente: ,,Inwoners van Andel weten niet eens dat de mensen die daar wonen arbeidsmigranten zijn."

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.