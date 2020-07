Arcadehal in Waalwijk wil nog dit najaar open: ‘Veel speelautomaten zijn al besteld in Amerika’

WAALWIJK - De nieuwe arcadehal in Waalwijk opent dit najaar nog de deuren. Dat is in ieder geval het streven van exploitant Toon Gemmink. Als alles meezit, wordt binnen enkele weken begonnen met de verbouwing van het pand waar voorheen Bruynzeel Keukens zat.

De gebroeders Gemmink zijn nog druk bezig met de laatste voorbereidingen voor Highscore Waalwijk: een hal vol vermaak voor jong en oud. De spelletjes variëren van geautomatiseerde vormen van ballengooien, basketballen en ringwerpen, tot flipperen en de modernste videospellen. Wie verknocht is aan bekende oudjes als Pacman, Mortal Kombat en Streetfighter, moet ook aan z’n trekken komen.

,,Veel speelautomaten zijn inmiddels besteld in Amerika”, vertelt Gemmink. ,,We hopen dat die niet te lang op zich laten wachten.” Grote vraag daarbij is hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, en of bedrijven gewoon door kunnen werken en leveren.

Strengere regels

Het virus heeft de plannen toch al wat vertraagd. Ook moet rekening worden gehouden met de strengere regels die nu gelden. ,,Maar we verwachten dit jaar toch wel echt open te gaan”, stelt Gemmink.

Eerder ontvouwde hij al zijn plannen. Gemmink ziet kansen voor een speciaal uitje in Waalwijk. Volgens hem wordt de behoefte om samen met vrienden of familieleden spelletjes te doen steeds groter. Die trend is in Amerika al langer zichtbaar, stelt hij. En nu waait het over naar Nederland.

Nog overleg over bios

Gemmink krijgt met het oude Bruynzeel-pand een ruimte van 1450 vierkante meter, waarvan 850 bestemd is voor gaming. In het gebouw zit ook nog een kelder. Die ruimte wordt later ontwikkeld. Wat daar moet komen, is nog niet bekend. Er is eerder voorzichtig gedacht aan glow-in-the-dark-golf.

De arcadehal komt vlak bij het Leisurecentrum aan de Professor Asserweg in Waalwijk, waar nu al Casino Admiral, filialen van Kentucky Fried Chicken en Subway en het wereldrestaurant Lucky Apple zitten. Het ‘vermaakcentrum’ moet nog verder uitgebreid worden.

Eén van de langgekoesterde wensen is een bioscoop. Daar lopen nog altijd onderhandelingen over.