Arnold werd stapelverliefd op 'een mooi blondje van 19'

Arnold was een jaar of 22 toen hij Riet op de dansvloer trof. ,,Ik zat toen nog in mijn diensttijd. Ik was sergeant, zij was een mooi blondje van negentien. Ik moet zeggen: ik heb veel meisjes gekust, maar ben bij haar uitgekomen. Zij was de mooiste en de liefste."

Duurste dag

Het koppel kreeg verkering en stapte vijf jaar later in het huwelijksbootje. Op 3 september 1960 voor de wet, op 10 februari 1961 voor de kerk. ,,We komen allebei uit Vaassen, een dorpje nabij Apeldoorn en Zwolle", vertelt Arnold. ,,Maar er is een merkwaardigheid. Ik woonde in de gemeente Epen, zij in de gemeente Apeldoorn. Onze huizen lagen een kilometer van elkaar af. Omdat ik op 1 september benoemd zou worden op een school in Apeldoorn, raadde de administrateur mij aan zo snel mogelijk te trouwen. Als ik dat zou doen, zou ik een verhuis- en reiskostenvergoeding krijgen. Ook al ging het maar om een paar tientjes, we hebben het toch gedaan. Op zaterdag 3 september, de duurste dag om te trouwen, gaven we elkaar voor een bedrag van zestig gulden het jawoord in Apeldoorn."

Na het trouwen is het koppel in een woning aan de Bloemenoord in Waalwijk gaan wonen. ,,Daar zijn ook onze twee zoons en dochter geboren. Het zijn fantastische kinderen. Nu mijn vrouw een beetje kwakkelt met haar gezondheid, stellen ze zich geweldig op."

Op reis met de camper

Toen die kinderen 47 jaar geleden wat ouder werden, besloot het gezin een groter huis te zoeken. Dat vonden ze aan de Ambrosiusweg, waar Arnold en Riet tot op de dag van vandaag nog steeds wonen. Riet heeft altijd voor het huishouden gezorgd terwijl Arnold de kost verdiende als leraar. ,,Ik ben begonnen als metaalbewerker, maar slaagde op mijn 27ste voor mijn studie in Deventer. Daarna kreeg ik een baan als leraar. Eerst in het vak handvaardigheid metaal, later in het vak lastechniek. Dat laatste is mijn hoofdberoep geweest, heb ik 25 jaar gedaan. Zowel aan de school die voorheen aan het Vredesplein zat, als aan de Overlaat. Op mijn 60ste kon ik met pensioen en kochten mijn vrouw en ik een camper. We hebben 25 jaar lang heel Europa doorgereisd. In het voorjaar waren we drie weken weg, in het najaar soms wel zes tot acht weken."

Donderdag 3 september kreeg het echtpaar een bezoekje van de burgemeester. ,,Hij is met open armen ontvangen.”