Arrestatie Waalwijkse ‘horrorklusser’; van de gedupeerden had dat wel wat eerder gemogen

Corona­proof stadswande­len: nieuwe route in en om Waalwijk

25 mei WAALWIJK - Wandelen en tegelijkertijd coronaproof lekker eten. Het is een succes zo bleek vorige maand. 1700 kaartjes werden er verkocht voor de routes Lekker Wolluks en Rondje Sprang. Voor dit weekeind is opnieuw een wandeling uitgezet: In en rondom hartje Waalwijk.