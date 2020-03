Arrestatieteam douane houdt man aan bij veerpont Werkendam

Vier mensen uit Altena besmet met coronavi­rus, twee liggen in het ziekenhuis

15:22 ALTENA - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Altena is toegenomen van één naar vier. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. De nieuwe besmettingen zijn ontdekt in het contactenonderzoek dat is gestart, nadat bij een vrouw uit Nieuwendijk (49) zondag het virus werd geconstateerd.