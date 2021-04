Arriva zet extra buslijn in naar vaccinatielocatie in Waalwijk

Vervoersbedrijf Arriva rijdt vanaf maandag twee keer per uur met een pendelbusje tussen busstation Vredesplein in Waalwijk en de vaccinatielocatie, te vinden aan de Gompenstraat in Waalwijk. Het betreft een achtpersoonsbusje die rijdt onder lijnnummer 885, op weekdagen tussen 08.30 en 17.30 uur. De reis duurt ongeveer tien minuten.

Vanaf zaterdag 24 april rijdt de bus ook op zaterdagen en zondagen. Als er in de toekomst ook in de avonduren gevaccineerd wordt, dan past Arriva de dienstverlening daarop aan.

Vaccineren in Waalwijk

De GDD heeft voor een half jaar een leegstaande hal gehuurd op bedrijventerrein Haven. Sinds dinsdag is de vaccinatielocatie in Waalwijk geopend. De GGD begint met 600 prikken per dag. ,,Maar als er meer vaccins beschikbaar komen dan kunnen we opschalen naar 1000 of zelfs 2000 per dag”, zegt Therese Claassen, directeur GGD Hart voor Brabant.