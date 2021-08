Art Festival wil schwung in de vesting; kunstenaars en artiesten nemen bezit van Heusden

In het verleden had Heusden de biënnale. ,,Maar daar was de schwung een beetje uit, stelden we na de laatste editie vast. We vonden dat het anders moest”, blikt Mabel Mangnus van Stichting Kunstvesting Heusden terug. ,,Bij de biënnale ging het vooral om plaatselijke kunstenaars en galerieën. Wij wilden breder en regionaler en meer een festival. Dus bijvoorbeeld met muziek en film bijvoorbeeld.”