Atletiekaccommodatie Sleeuwijk weer flinke stap dichterbij

Wandelex­cur­sie in duinen: ‘75 jaar vrede, maar de bomkraters zijn nog altijd te zien’

28 januari KAATSHEUVEL - Het mag dan 75 jaar vrede zijn, in de Loonse en Drunense Duinen is nog altijd veel oorlogsverleden zichtbaar, zegt natuurgids Peter van der Velden. Zondag verzorgt hij, samen met andere andere gidsen van IVN de Langstraat de Waertman, een excursie vanaf de Roestelberg in Kaatsheuvel naar Westloon. ,,Een amateur historicus gaat mee om te vertellen wat er zich in dit gebied zoal heeft afgespeeld.”