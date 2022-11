Atletiekpark Sleeuwijk later dan gepland in voorjaar 2023 gereed

Lezing over De Oude Hollandse Waterlinie in het Rampjaar 1672

NIEUWENDIJK - Leen Ouweneel geeft dinsdag 29 november op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing met als thema ‘De Oude Hollandse Waterlinie in het Rampjaar 1672.’ De lezing is in Dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. Aanvang 20.00 uur.

23 november