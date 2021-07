Auto belandt diep in groenstrook Midden-Brabantweg, bestuurder raakt gewond

Hoe conflict met kamerver­huur­der Seferoglu een staartje krijgt: rechter haalt beleid Waalwijk onderuit

17 juli WAALWIJK - Waalwijk moet zich opnieuw buigen over de veelbesproken huisvesting van arbeidsmigranten in de Talmastraat. Die vergunning is tot nu toe altijd geweigerd aan Waalwijker Burak Seferoglu. Maar volgens de rechter rammelt de aanpak van de gemeente. Ze haalt het strengere beleid voor kamerverhuur onderuit.