Auto belandt in sloot bij Drunen, bestuurder naar ziekenhuis

Heemkunde­kring De Ketsheuvel driftig op zoek naar nieuwe plek: ‘1 september staan we op straat’

KAATSHEUVEL - Heemkundekring De Ketsheuvel in Kaatsheuvel zit met de handen in het haar. De club verliest haar opslag en werkruimte in het Patronaat. Het parochiebestuur heeft de huur opgezegd. ,,1 september moeten we eruit.”

6 januari