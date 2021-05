Auto belandt in sloot door botsing bij inhaalpoging in Waalwijk

Na alle commotie zitten jongeren­cen­trum Tavenu en gemeente Waalwijk om tafel: 'De deur staat op een kier’

7:50 WAALWIJK - Nu de storm over de dreigende subsidiestop wat is gaan liggen, zitten jongerencentrum Tavenu en gemeente Waalwijk weer met elkaar om tafel. De partijen kijken of ze toch nog op één lijn kunnen komen. Begin juli moet daar meer duidelijkheid over zijn.