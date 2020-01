Auto belandt op de kant na aanrijding in Waalwijk: twee gewonden

‘Veiligheid na hoogwater 1995 fors verbeterd, maar we zijn nooit klaar met onze dijken’

13:31 De kans is klein dat bewoners van het rivierengebied opnieuw massaal moeten vluchten voor hoogwater, zoals 25 jaar geleden. ,,We wonen in de grootste en best beschermde delta van Europa. Maar deze blijft kwetsbaar’’, zegt waterschapsbestuurder Hennie Roorda.