Auto belandt op zijkant na botsing met geparkeerde auto in Sprang-Capelle

Video ‘Bekerspits’ Stokkers: ‘Kwamen hier maar met één doel: winnen. Maakte niet uit hoe’

RKC-spits Finn Stokkers maakte twee van de vijf RKC-goals in het bekerduel met Harkemase Boys. Een prima zege én een mogelijkheid om zichzelf weer even in de spotlights te zetten.

15 december