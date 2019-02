Auto belandt op zijn kant bij botsing tussen drie auto's in Waalwijk

Histori­sche Reeks zoekt nog extra verhalen over WO II

14:21 ALTENA - Veel is al geschreven over de Tweede Wereldoorlog in het Land van Heusden en Altena. Maar nog niet alles is verteld. De Historische Reeks komt volgend jaar met een nieuwe uitgave over WO II. Er zijn al bijdragen, maar de stichting is op zoek naar meer.