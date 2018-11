Auto botst tegen bus in Waalwijk; een persoon gewond

Speuren naar hét Waalwijkse DNA: 'Waalwij­kers mogen wel wat trotser zijn’

10:00 WAALWIJK - Wat is het DNA van de Waalwijker? Om de ware aard te vinden, zijn Peer Elshout en Kees Verschure in gesprek gegaan met echte Waalwijk-kenners. De bevindingen liggen nu vast in een boek.