Auto en motor botsen op elkaar in Waalwijk

Orthopedie blijft jaar langer open in ziekenhuis ETZ Waalwijk

19:30 WAALWIJK - De afdeling Orthopedie in het ETZ Waalwijk blijft nog tot volgend jaar zomer open. Dat heeft de raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis besloten. Eerder was sprake van sluiting per 1 juni aanstaande.