Auto erbij om mondkapje te vermijden: dealers zien vraag naar tweedehandsjes stijgen door coronacrisis

Bewoners in actie voor veiligere Professor Keesomweg: ‘Probeer hier maar eens over te steken’

8:00 WAALWIJK - De Professor Keesomweg in Waalwijk moet veiliger. Bewoners zijn om die reden een petitie gestart om het verkeersprobleem op de politieke agenda te krijgen. Ze maken zich onder meer zorgen over het vele verkeer, de hardrijders in combinatie met het lossen en laden van vrachtwagens. En dan ontbreekt ook nog een voetpad. ,,Probeer dan maar eens over te steken.”