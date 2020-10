Auto gaat in vlammen op in Waalwijk

Gerrit bouwde een huis waar hij samen met Johanna oud in kon worden

21 oktober SPRANG-CAPELLE - Zestig jaar geleden, op 20 oktober 1960, trouwde Gerrit de Rooij (81) met de grote liefde van zijn leven: Johanna de Rooij - Roosenbrand (78). Ze deden elkaar een belofte waar ze zich zes decennia later nog steeds aan houden: elkaar trouw blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.