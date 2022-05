Auto gaat in vlammen op in Waalwijk

Miralda is krulkap­ster en héél veel krullenbol­len willen een afspraak: ‘Mijn hart breekt als ik nee moet zeggen’

GIESSEN - Miralda Groenenberg heeft een prachtig krullenhoofd. Maar ze weet uit eigen ervaring hoe het is om met een onhandelbare pluizenbos rond te lopen. Daarom is de Giessense kapster gespecialiseerd in het knippen en verzorgen van krulhaar. Vanuit de hele regio stromen de klanten toe.

