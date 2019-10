Auto gaat volledig in vlammen op in Oudheusden

Meest voorkomen­de namen in De Langstraat? Schans, Jong, Damen en Vos

12:17 DE LANGSTRAAT - Heet je met je achternaam Schans en woon je in Sprang-Capelle? Dan ben je niet de enige. Van de(r) Schans is de meest voorkomende achternaam in het dorp. Spannend of belangrijk nieuws is het niet, meer een leuk weetje. Wat zijn de meest voorkomende achternamen in De Langstraat? Telefoonboek.nl keek het in zijn database na.