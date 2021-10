Auto gaat volledig in vlammen op in Sprang-Capelle

Tientallen telefoons verkocht, maar nooit geleverd: eis 150 uur taakstraf

21 oktober BREDA/WERKENDAM – In totaal zijn er 56 mensen die in 2014 werden benadeeld door Istunter.nl of Online Trading Center. Daar kochten ze allemaal Apple-telefoons, -tablets of -computers. Ze werden alleen nooit geleverd. Tegen de Werkendamse eigenaar van de zaak is donderdag 150 uur taakstraf geëist en drie maanden voorwaardelijk cel.