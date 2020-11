Auto gevonden van 66-jarige vermiste man in Sprang-Capelle

Plantenbak­ken weg? Raad Loon op Zand wil juist méér groen

5 november KAATSHEUVEL - De plantenbakken op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel, die bij De Wetering in Loon op Zand en rond de kerk in De Moer blijven gewoon staan. De gemeenteraad voelt niets voor de voorgenomen bezuiniging van het college van burgemeester en wethouders.