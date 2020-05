Auto glijdt sloot in door gladde weg in Waalwijk

Café 't Snoekse opnieuw in beeld voor campus arbeidsmi­gran­ten

10:22 WAALWIJK - Café 't Snoekske in Waalwijk is opnieuw in beeld als locatie voor de bouw van een campus voor arbeidsmigranten. Stef van Bladel, eigenaar van uitzendorganisatie T & S Group, heeft interesse, maar wil voordat hij het perceel koopt, van de gemeente weten of ze nog altijd bereid is om mee te werken.