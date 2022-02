Auto in brand in Drunen, politie sluit brandstichting niet uit

Kritiek op gevaarlij­ke kruising Haarsteeg-Vlij­men vindt gehoor

VLIJMEN/HAARSTEEG - De oproep van omwonenden van de kruising Mommersteeg - Tuinbouwweg in Haarsteeg om kritisch te kijken naar de verkeersmaatregelen die daar in het verleden zijn getroffen, is niet aan dovemansoren gericht.

4 februari