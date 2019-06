Auto in sloot beland in Waalwijk, bestuurster later thuis aangetroffen

Vierde verdachte van gewelddadi­ge woningover­val Zaltbommel opgepakt in Kaatsheu­vel

16:38 KAATSHEUVEL - Bij een inval in een appartementencomplex aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel is woensdag een vierde verdachte opgepakt van een woningoverval in Zaltbommel. Het gaat om een 26-jarige man uit Tilburg die sinds de gewelddadige overval in december voortvluchtig was.