Auto in sloot bij N267 Wijk en Aalburg, bestuurder is spoorloos

Nog geen spoor van vermiste hond Noor: ‘Geen meldingen, geen tips’

14 juni Van rottweiler Noor, die sinds donderdag 3 juni wordt vermist, is nog geen spoor te bekennen. De baasjes en dierenspeurgroep Waar is onze Angel tasten nog altijd in het duister over de verblijfplaats van de 2-jarige teef uit Wijk en Aalburg. Het vermoeden bestaat dat het dier begin deze maand is ontvoerd.