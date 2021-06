Auto-inbreker op heterdaad betrapt in Waalwijk: buurtbewoners grijpen in

Horeca schreeuwt om personeel: ‘Wij hebben de openings­tij­den al moeten aanpassen’

12 juni DE LANGSTRAAT - Wie een baan zoekt in de horeca heeft het voor het uitkiezen. Vacatures in overvloed, sollicitanten zijn er nauwelijks. Nu lukt het veel ondernemers nog wel. „Maar wat als we straks weer langer open mogen? Dan hebben we allemaal een probleem.”