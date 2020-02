Auto-inbrekers opvallend actief in Waalwijk: ‘Ze zijn knap brutaal’

‘We gaan niet lopen frotten. Ons werk moet 100 jaar mee kunnen’

8:57 NIEUWKUIJK - Iemand die in een historisch centrum óf in een moderne nieuwbouwwijk ‘constant’ naar boven loopt te kijken? Dat kunnen zomaar Wim en Thom Verhoeven uit Nieuwkuijk zijn. Kijkend naar daken en goten. Samen runnen ze loodgieters- en leidekkersbedrijf Walter Verhoeven BV. Al 140 jaar in de familie; gespecialiseerd in restauratiewerk. ,,Maar ook nieuw kan mooi zijn.”