Auto komt op de kant terecht in Kaatsheuvel, geen andere voertuigen bij ongeluk betrokken

Pittige tijden, maar Altena heeft geld voor nieuwe plannen

2 oktober ALTENA - Vanzelf is het allemaal niet gegaan, maar de gemeente Altena staat er financieel goed voor. Dat zegt wethouder Hans Tanis (SGP) met enige trots, nu de begroting voor volgend jaar op tafel ligt. ,,Ik ben echt blij als je kijkt naar de grote uitdaging die we in Altena hebben. Het is in deze tijd een pittige klus om een begroting rond te krijgen.”