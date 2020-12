Auto met hooi in brand in Vlijmen

Een brok in de keel voor Merijn en Lisa die veertien uur lang oliebollen bakken voor het goede doel

31 december DRUNEN - Een gezellige drukte op oudejaarsdag in de Hudsonring in Drunen. Honderden zakken oliebollen staan klaar om bij de oliebollen drivethru van Lisa Verschuren en Merijn Verdijk (15) opgehaald te worden. De opbrengst is voor het KWF. ,,We hebben gisteren van acht uur 's ochtends tot half één 's nachts 1650 oliebollen gebakken."