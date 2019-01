Auto over de kop naast oprit A59 bij Drunen

De Wijkse inboorlin­gen zorgen voor natuurbe­houd in Het Wijkerzand

16:16 WIJK EN AALBURG - Op zaterdag 12 januari worden aan Het Wijkerzand in Wijk en Aalburg knotwilgen van hun takken ontdaan, ofwel geknot. Voorwaarde om hier aan mee te mogen doen hangt af van het feit of je in Wijk geboren bent en een inboorling bent. Een stukje historie en een poging een nieuwe traditie in het leven te roepen.