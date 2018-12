Auto raakt paaltje en tolt de sloot in bij Elshout

RKC Waalwijk kent veel twijfelge­val­len

17:01 RKC Waalwijk kent veel twijfelgevallen voor de laatste wedstrijd van het kalenderjaar 2018 thuis tegen Go Ahead Eagles. De drie B's, Mario Bilate, Dennis Bergkamp en Nikki Baggerman, ontbreken zeker. Het is nog onzeker of Hans Mulder, Kevin Vermeulen en Dylan Seys inzetbaar zijn.