Auto raakt zwaar beschadigd door brand in Dussen

Ton beschik­baar, al bijna aan 30.000 euro nieuwe initiatie­ven in strijd tegen eenzaam­heid

11 december VLIJMEN - In de strijd tegen eenzaamheid heeft Heusden ruim 26.000 euro uitgegeven aan nieuwe en vernieuwende initiatieven om die eenzaamheid aan te pakken. Er is een ton beschikbaar. Wethouder Peter van Steen is tevreden over de initiatieven die opborrelen, zeker omdat door corona veel activiteiten niet door kunnen gaan.