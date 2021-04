Auto rijdt in de sloot in Waalwijk, bestuurder is nergens te bekennen

100 jaar oude kiosk straalt weer

1 april WAALWIJK - Hij is er klaar voor, de bijna 100 jaar oude muziekkiosk in de stadstuin in Waalwijk. Na 84 jaar is hij terug in het centrum van de stad. Compleet gerenoveerd en sinds deze week uitgelicht in het kenmerkende Waalwijkse wet-blue. Alleen corona staat een snelle heropening nog in de weg.