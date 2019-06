Auto rijdt tegen boom op weg in Sprang-Capelle: vier gewonden

VIDEO Thuiskomst Maarten van der Weijden in Waspik: ‘Ik hoop dat we hem te zien krijgen’

12:49 WASPIK – Of je naar het huis van Maarten van der Weijden (38) de A59 of de Waspiksedijk neemt maakt niet uit, want vlaggen en spandoeken wijzen je de weg. De route naar de woonplaats van de zwemheld is feestelijk versierd. ‘We zorgen voor een passend onthaal voor deze geweldige prestatie’.