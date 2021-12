Auto rijdt tegen zijkant Arriva-bus in Waalwijk, flinke schade

Snelheids­con­tro­le in Werkendam: automobi­list rijdt zeker 140 kilometer te hard

WERKENDAM - Een 24-jarige automobilist is woensdagochtend tijdens een verkeerscontrole in Werkendam zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij reed 202 kilometer per uur, waar 60 is toegestaan.

