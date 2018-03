Auto's botsen op elkaar bij Mandemakers Stadion in Waalwijk

Video Auto boort zich in vangrail op brug in Werkendam

9 maart WERKENDAM - Op een brug op de Bandijk in Werkendam is vrijdagmiddag even voor 18.00 uur een auto in de vangrail gereden. De linker voorkant van de auto is zwaar beschadigd, maar de twee inzittenden kwamen er slechts lichtgewond uit.