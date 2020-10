Auto schiet van de rijbaan, raakt de vangrail en spint op de A59

Aantal hardrij­ders valt mee: geen extra actie bij Smeelelaan

26 oktober WAALWIJK - Een herinrichting van de Burgemeester Smeelelaan in Waalwijk zit er voorlopig niet in. Volgens de gemeente is niet gebleken dat er massaal te hard gereden wordt. Ze baseert zich daarbij op een eerdere snelheidsmeting in de straat. Slechts een klein deel van de automobilisten drukte het gaspedaal te diep in.