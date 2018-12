Auto schiet van de weg, door een heg, over een fietspad en belandt op zijn kop in een weiland bij Heusden

Vier straatro­vers lokken 17-jarige jongen in de val in fietstun­nel bij Sprang-Capelle

9:52 SPRANG-CAPELLE - Een 17-jarige jongen uit Kaatheuvel is in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd in Sprang-Capelle. Toen hij op zijn fiets naar huis was vanuit Waalwijk, werd hij in een fietstunnel in het nauw gedreven door vier daders.